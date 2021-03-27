Берлин, , 14:55 — REGNUM Как минимум семь депутатов немецкого бундестага стали жертвами атаки хакеров, за которой стоит хакерской группа «Ghostwriters», которая якобы имеет отношение к ГРУ. Об этом 27 марта сообщает издание Spiegel.

По информации издания, кибератака были проведена с помощью так называемых фишинговых электронных писем (сообщений от якобы заслуживающих доверия отправителей, целью которых является захват всей учетной записи) на частные адреса электронной почты немецких политиков.

Также уточняется, что в настоящее время непонятно, имела ли место утечка каких-либо данных. При этом отмечается, что большинство подвергшихся хакерской атаке депутатов относятся к правящим партиям — блоку правоцентристских политических партий с участием «Христианско-демократического союза Германии» и «Христианско-социального союза» (ХДС/ХСС) и социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Национального центра кибербезопасности Великобритании (NCSC) Линди Кэмерон заявила, что наибольшую угрозу для Великобритании в сфере кибербезопасности представляет Россия.