Вашингтон, , 14:35 — REGNUM Студия Paramount Pictures объявила о начале работы над новым фильмом по мотивам мультсериала «Трансформеры». Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Сценарий к новому фильму напишет Марко Рамирес, известный по работе над сериалом «Защитники» для Netflix. Режиссировать новый фильм будет Энджел Мануэль Сото.

Проект находится на ранней стадии разработки, поэтому продюсер пока не определён. Ожидается, что им станет Лоренцо ди Бонавентура, продюсировавший все предыдущие фильмы серии.

Детали нового фильма хранятся в секрете. Известно, что он не будет напрямую связан с основной серией фильмов «Трансформеры», запущенной в 2007 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале студия Paramount Pictures объявила о начале работы над продолжением боевика «Без лица».

Читайте ранее в этом сюжете: Дэниел Рэдклифф сыграет в комедии «Затерянный город Д»