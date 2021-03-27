Каир, , 14:31 — REGNUM Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз удалось немного сдвинуть с места. Об этом сегодня, 27 марта, пишут египетские СМИ.

Напомним, что огромный контейнеровоз Ever Given 23 марта застрял в Суэцком канале — одной из главнейших судоходных артерий мира. Судно длинной 400 метров и шириной 59 метров, грузоподъемностью около 224 тысяч тонн проходило по Суэцкому каналу во время сильной песчаной бури. Контейнеровоз ввиду своих внушительных размеров обладает огромной парусностью и сильным ветром его сбило с курса, в результате чего он врезался носом в один из берегов канала, а затем наскочил кормой на другой берег. Таким образом Суэцкий канал оказался полностью перекрыт.

Несколько дней судно пытаются сдвинуть с места, чтобы освободить канал, однако заметных успехов пока нет. Сотни огромных грузовых кораблей скопились в Суэцком канале в ожидании прохождения. Некоторые грузоперевозчики начали пускать свои суда в обход Африки вокруг Мыса Доброй Надежды.

Сейчас сообщается, что впервые контейнеровоз удалось немного сдвинуть. Но произошло это только после того, как из-под корабля извлекли более 20 тысяч тонн грунта.