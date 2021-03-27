Ереван, , 14:36 — REGNUM В Армении за сутки подтвердили 1094 новых случая заражения SARS-CoV-2, сообщили 27 марта в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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С начала пандемии в стране выявили 189 540 случаев инфицирования, 3450 из которых оказались смертельными (за сутки умерли 16 человек). Выздоровели 170 903 инфицированных (743 за сутки). 14 306 инфицированных получают лечение.

Всего в Армении было проведено 833 912 тестирований, 5753 из которых провели в прошлые сутки, добавили в минздраве.

В минувшие сутки зарегистрировали пять смертей пациентов, переболевший COVID-19, но умерших вследствие наличия иных заболеваний. В Армении с начала пандемии зарегистрировали 881 подобный случай смерти.