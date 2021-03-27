Тюмень, , 14:36 — REGNUM Лыжница Наталья Непряева выиграла спринтерскую гонку классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, проходящем в Тюмени. Об этом 27 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Победное время Непряевой, выступающую за Архангельскую область, составило 4 минуты 49,46 секунды.

Второй результат Татьяна Сорина, которая выступает за Тюменскую область и отстала от победительницы на +1,89 секунды. Третье место заняла Юлия Ступак, выступающая за Республику Коми, которая отстала от лидера на +2,35 секунды.

Отметим, ранее в аналогичной дисциплине у мужчин на чемпионате России по лыжным гонкам, проходящем в Тюмени, обладателем золотой медали стал Андрей Большунов.