Тегеран, , 14:15 — REGNUM Исламская Республика Иран и Китайская Народная Республика подписали соглашение о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве» сроком на 25 лет. Церемонию подписания соглашения транслировал сегодня, 27 марта, телеканал Press TV.

Со стороны Китая соглашение подписывал министр иностранных дел этой страны Ван И, который находится с официальным визитом в Тегеране. С иранской стороны — глава МИД этой страны Мохаммад Джавад Зариф. В ходе церемонии подписания соглашения обе стороны условились расширять двусторонние отношения.

Договор о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве» затрагивает политические и экономические вопросы сотрудничества обеих стран. Также прописано участие Ирана в китайской инициативе «Один пояс, один путь».

Напомним, что, столкнувшись с жесткими санкциями со стороны Запада, Ирану пришлось ориентироваться на Китай, который стал одним из основных покупателей иранской нефти.