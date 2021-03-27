Тюмень, 27 марта, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Лыжник Андрей Большунов стал обладателем золотой награды в спринте классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, проходящем в Тюмени. Об этом 27 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Granada Александр Большунов

Победное время Большунова, выступаюшего за Архангельскую область, составило 4 минуты 9,57 секунды.

Второй результат еще у одного спортсмена, представляющего Архангельскую область — Александра Терентьева — чье отставание от победителя составило +1,67 секунды. Третье место у Евгения Белова, выступаюшего за Тюменскую область, который отстал от лидера на +1,78 секунды.

Отметим, чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени в период с 27 марта по 4 апреля.