27 марта 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили материал издания «Страна», в котором делается вывод о призыве главы Украины к народу, чтобы тот готовился к партизанской войне.

Артур Савин, , 14:37 — REGNUM Материал издания «Страна», в котором делается вывод, что новая национальная стратегия военной безопасности Украины означает, что президент страны Владимир Зеленский поручил гражданам готовиться к партизанской войне, вызвал реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 27 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Куда его понесло. Этой стране сейчас покой нужен как воздух, а он по тем же граблям решил, что и Порошенко. Видать врал, что не лох», — считает Сергей Е.

Многие пользователи пришли к выводу, что политика Зеленского заключается в полном игнорировании печального состояния экономики страны, но зато большой акцент делается на военную составляющую.

«Попахивает бредом. Занимался бы клоун лучше экономикой, развитием», — поделился своим мнением Семён С.

Некоторые комментаторы считают, что шаги украинского правительства направлены на привлечение к себе внимания со стороны Соединённых Штатов. Граждане уверены, что элите Украины необходимо, как воздух, участие в их жизни управленцев из Вашингтона.

«Клоун вразнос пошёл. Байден ему не позвонил, теперь он делает всё, чтобы на него внимание обратили», — написал Михаил Б.

Часть людей указала на то, что в стремлении понравиться Западу украинские власти готовы утопить собственное население в крови. Самому же Западу крайне выгодно, чтобы на границах Российской Федерации полыхал огонь.

«Вот, что значит управляемый президент Украины. Ради интересов США готов пожертвовать украинцами. Пусть гибнут люди, зато Запад доволен. США будут давать деньги только на обострение ситуации на границе России, но для экономии Украины не дадут ни цента. Такова тактика США», — считает Геннадий Г.

Ряд комментаторов предположил, что если Зеленский действительно готов объявить России войну, то он сделает это с более выгодных позиций, нежели его предшественник семью годами ранее.

«В 2014 году у Украины фактически не было ни армии, ни вооружения, ни военной стратегии. Сейчас всё это есть и активно развивается. Пройдет еще несколько лет и этот захваченный фашистами проамериканский анклав превратится в крепость и источник множества проблем для России. Не говоря уже о том, что геноцид русских и фашистская украинизация создаст-таки из оставшихся адекватных жителей этой страны злобных русофобов, готовых на любую мерзость в пику России», — пишет Дмитрий Б.

Отдельные пользователи вынесли предположение, согласно которому всякие военные доктрины на Украине носят лишь популистский характер для внутреннего пользования и никаких решительных действий в сторону войны с Российской Федерацией не будет.

«Да это из разряда популистских высказываний, которые его вояки генералы иногда говорят. Просто воздух сотрясают, чтобы напомнить о себе», — предполагает Ксения К.

Напомним, 27 марта издание «Страна» опубликовало материал, в котором делается вывод, что новая национальная стратегия военной безопасности Украины означает, что президент страны Владимир Зеленский поручил гражданам готовиться к партизанской войне.