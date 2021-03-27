Москва, , 14:07 — REGNUM Нижний порог стоимости автомобилей, облагаемых повышенным транспортным налогом, должен быть поднят ввиду общего роста цен на автомобили. Об этом сообщили эксперты, опрошенные аналитическим агентством «Автостат».

С 2014 года в России начали облагаться повышенным транспортным налогом автомобили средней стоимостью более 3 млн рублей. Повышающий коэффициент при этом налоге, получившем название «налог на роскошь», рассчитывается с учётом стоимости и возраста автомобиля.

Перечень автомобилей, облагаемых повышенным транспортным налогом, обновляется ежегодно. В 2021 году в этот список было добавлено 97 моделей, благодаря чему общий перечень достиг 1387 единиц.

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Зубарев отметил, что за последние годы цены на автомобили в России выросли почти на 60%. Он добавил, что в результате под повышенный налог попадают автомобили массового сегмента.

«Поэтому на сегодняшний день считаем, что будет справедливо поднять нижний порог для налога с 3 млн до 5 млн рублей. Мы уже обсуждаем этот вопрос с представителями госструктур», — подчеркнул Зубарев.

Директор департамента маркетинга ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Ермилов добавил, что законодательные изменения должны соответствовать реальному ценообразованию на российском авторынке. Он предложил поднять нижний порог стоимости автомобилей, попадающих под «налог на роскошь» до 3,5 млн рублей.

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