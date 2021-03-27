27 марта 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили использование гражданами Украины препарата от коронавируса, созданного для скота.

Артур Савин, , 14:35 — REGNUM Заявление ведущего инфекциониста министерства здравоохранения Украины Ольги Голубовской о том, что граждане страны начали самостоятельно лечиться от коронавируса препаратом для скота, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 27 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Медицинская «помощь» Цитата из к/ф «Лестница Якова». Реж. Эдриан Лайн. 1990. США

"Неверие граждан Украины в поставляемые правительством вакцины вынуждает людей искать свои методы спасения. Зачастую ещё более опасные и смертельные, чем сам коронавирус», — поделилась своим мнением Марьяна М.

Многие пользователи пришли к выводу, что к такому результату Украина пришла из-за действий её власти, которые создали атмосферу недоверия среди населения страны. Некоторые предположили, что украинцы готовы колоть себе уже что угодно, лишь бы это было произведено не на территории Российской Федерации.

«Пойдут на что угодно. И неграм зад подставят, лишь бы не как у москалей», — считает Александр И.

Часть людей выразила уверенность, что препараты для скота, которыми стали пользоваться жители Украины, являются результатом деятельности президента страны. Граждане указали, что до Зеленского украинский народ никогда так сильно не падал.

«Зеленский умудрился довести народ Украины до скотского состояния», — написал Зураб Ц.

Другие указали на продолжающуюся борьбу руководства Украины с русским языком и влиянием России, несмотря даже на эпидемиологическую катастрофу.

«Красава, дядя Зеля. Зато с русским языком борются, как будто от него народу больше полегло, чем от всех болезней вместе взятых», — пишет Артем Д.

Отдельные пользователи более спокойно отнеслись к использованию людьми препаратов для животных. Граждане считают, что иногда это действительно помогает.

«У моего знакомого много лет болел коленный сустав. Что он только не предпринимал, чтобы излечиться, ничего не помогало. Помогла ему мазь, которую применяют ветеринары для обработки скотины. Поэтому, как сказать, всё возможно. Народные средства никто не отменял», — поделился историей Коля Н.

Нашлись и те, кто отметил, что в России тоже бывают подобные случаи. Люди призвали российские власти информировать население, чтобы доверчивые и напуганные граждане не клюнули на удочку мошенников.

«У нас тоже есть такие. Идут в клиники и берут кредиты под мнимое лечение мошенниками», — написала Ева М.

Напомним, 27 марта ведущий инфекционист министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская заявила в эфире телеканала «Украина 24», что граждане страны начали самостоятельно лечиться от коронавируса препаратом для скота.