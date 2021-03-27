Минск, , 13:59 — REGNUM Уголовное дело за оскорбление президента Белоруссии, заведённое на проживающего в России политолога Дмитрия Болкунца — месть со стороны правящего белорусского режима. Об этом 27 марта заявил ИА REGNUM сам Болкунец.

Напомним, 26 марта белорусская Генпрокуратура распространила через Telegram сообщение, согласно которому Болкунец обвиняется в «публичном оскорблении президента».

«Не имея на руках документов, сложно комментировать сообщение из анонимного телеграм-канала, который якобы ведёт Генеральная прокуратура Республики Беларусь», — отметил Болкунец.

«В последние месяцы в отношении меня была развязана травля со стороны ряда белорусских медиаресурсов, в том числе провластных. Отдельные СМИ публиковали фейки, в мой адрес поступали анонимные угрозы физической расправы. Я считаю, что это месть со стороны гражданина А.Г. Лукашенко и его окружения за мою оценку ситуации в Белоруссии», — сообщил политолог.

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