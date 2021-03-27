Минск, 27 марта, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Уголовное дело за оскорбление президента Белоруссии, заведённое на проживающего в России политолога Дмитрия Болкунца — месть со стороны правящего белорусского режима. Об этом 27 марта заявил ИА REGNUM сам Болкунец.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Напомним, 26 марта белорусская Генпрокуратура распространила через Telegram сообщение, согласно которому Болкунец обвиняется в «публичном оскорблении президента».

«Не имея на руках документов, сложно комментировать сообщение из анонимного телеграм-канала, который якобы ведёт Генеральная прокуратура Республики Беларусь», — отметил Болкунец.

«В последние месяцы в отношении меня была развязана травля со стороны ряда белорусских медиаресурсов, в том числе провластных. Отдельные СМИ публиковали фейки, в мой адрес поступали анонимные угрозы физической расправы. Я считаю, что это месть со стороны гражданина А. Г. Лукашенко и его окружения за мою оценку ситуации в Белоруссии», — сообщил политолог.