Красногорск, , 13:58 — REGNUM В Московской области найдено тело музыканта Александра Липницкого, основателя группы «Звуки Му»,. который ранее утонул в Москве-реке. об этом сегодня, 27 марта, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Напомним, что 25 марта Липницкий провалился под лед и утонул во время лыжной прогулки по Москве-реке в районе Николиной горы. Супруга Липницкого сообщила, что под лёд её муж ушел вместе со своей собакой. Были начаты поиски тела музыканта. 27 марта поиски были приостановлены, а затем снова возобновлены. Тело Липницкого нашли в Московской области.

Липницкий — советский и российский музыкант, журналист, культуролог. Он был автором теле и радиопереда о русском роке. В 1983 году основал группу «Звуки Му» вместе с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком. В группе он был бас-гитаристом до 1990 года.