Хабаровск, , 14:02 — REGNUM Для развития льготной ипотечной программы под 2% передачу земельных участков под строительство жилья на Дальнем Востоке планируется вести ускорено. Об этом 27 марта сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Наша задача — как можно больше строить. Только конкуренция и больший объем строительства позволит не давать расти цене, это одна из основных задач», — сказал он.

Также Хуснуллин отметил, что 27 марта им были посещены строящиеся микрорайоны, и проведено совещание по комплексному развитию территорий, а также по вовлечению федеральных площадок в работу.

«Все федеральные площадки, что есть, мы готовы передавать региону, наша задача — за год-два максимально (нарастить объемы строительства)», — добавил вице-премьер.

Кроме этого, он указал, что наблюдаемый в настоящее время на Дальнем Востоке рост цен на жилье обусловлен в том числе недостаточным объемом предложения на рынке недвижимости.

Отметим, кредиты по госпрограмме «Дальневосточная ипотека» предоставляются молодым семьям (где супругам не более 35 лет), неполным семьям с несовершеннолетними детьми, без ограничений по возрасту — участникам программы «Дальневосточный гектар» и гражданам, которые переехали в субъекты Дальневосточного федерального округа по региональным программам повышения мобильности трудовых ресурсов.