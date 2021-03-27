Минск, , 13:59 — REGNUM О первых задержанных в белорусской столице, где сегодня, 27 марта (в 14:00), должна начаться акция протеста оппозиционно настроенных граждан, сообщает издание TUT.BY.

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Белорусские журналисты со ссылкой на очевидцев сообщили, что задержания были произведены в районе станций метро «Пушкинская» и «Академия наук» в Минске.

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Напомним, в управлении следственного комитета белорусской столицы возбудили уголовное дело в связи с призывами оппозиции (размещенными на Telegram-каналах) к несанкционированной акции, начало которой запланировано в 14:00 27 марта на площади Бангалор в Минске. Те, кто примут участие в акции, будут привлечены к уголовной ответственности, добавили в следственном комитете.