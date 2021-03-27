Москва, , 13:35 — REGNUM Самой частой причиной смерти советских и российских космонавтов, побывавших на околоземной орбите, стали сердечно-сосудистые заболевания. Об этом сообщает ИРА Новости со ссылкой на тезисы доклада сотрудников НИИ медицины труда имени Измерова, Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна и Института медико-биологических проблем РАН.

В рамках этого исследования учёные проанализировали данные о 118 советских и российских космонавтов, собранные в период с 1960 по 2018 год. Учёные установили, что самой распространённой причиной смерти (48,65%) в наблюдаемой группе стали сердечно-сосудистые заболевания. 27,03% смертей были вызваны злокачественными образованиями, 16,22% — внешними причинами. Средний возраст смерти составил 64,4 года.

Авторы отмечают, что умершие космонавты совершали свои полёты на заре становления этой отрасли. Эти полёты были непродолжительными, поэтому имеющиеся данные не позволяют сделать окончательных выводов о влиянии космических миссий на здоровье. Полная версия доклада будет представлена на международном симпозиуме «Человек в космосе», который пройдёт в Москве с 5 по в 8 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года группа учёных из США опубликовала результаты исследования, показавшего, что космическая радиация не оказывает сильного влияния на смертность космонавтов и астронавтов.