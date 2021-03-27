Стокгольм, , 13:44 — REGNUM Российская фигуристка Анна Щербакова, которая ранее стала победительницей чемпионата мира в одиночном женском разряде, призналась, что ей на церемонии награждения не хватало гимна и флага России. Ее слова на эту тему 27 марта приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Да, непривычно без гимна, но что есть, то есть. До награждения об этом не задумывалась. Но все-таки да, стоя на пьедестале, не хватало гимна и флага», — сказала чемпионка мира.

Также она рассказала, что все российские фигуристки, занявшие весь подиум мирового первенства в Стокгольме, смотрели на флаг России, который не могли поднять.

«Все пошло не по плану», — заключила спосртменка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал победу российских фигуристок Анны Щербаковой, Елизаветы Туктамышевой и Александры Трусовой, которые ранее заняли все три призовых места на чемпионате мира в Швеции в женском одиночном разряде.