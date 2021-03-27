Минск, , 13:44 — REGNUM Управление следственного комитета по городу Минску возбудило уголовное дело по факту публикации на оппозиционных Telegram-каналах призывов принять участие в акции протеста, начало которой запланировано сегодня, 27 марта в 14:00 (на площади Бангалор в Минске), сообщает БелТА со ссылкой на начальника управления следственного комитета по городу Минску Сергея Паско.

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Уголовное дело возбудили на основании статьи уголовного кодекса республики об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

В отношении тех, кто примет участие в протестах сказано, что они будут привлечены к уголовной ответственности.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Витебске двух мужчин обвинили в подготовке к массовым беспорядкам.