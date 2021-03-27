Берн, , 13:44 — REGNUM В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассчитывают на то, что на матч финала Лиги чемпионов нынешнего сезон смогут прийти как минимум 9 тысяч болельщиков. Об этом 27 марта сообщает Daily Mail.

Уточняется, что восьми участникам четвертьфинала нынешнего сезона уже сообщено о планах УЕФА и все 9 тыс. билетов должны быть распределены между клубами, которые станут участниками финала турнира.

При этом отмечается, что решение о допуске болельщиков и гостей на трибуны «Олимпийского стадиона» в Стамбуле примет турецкое правительство, однако в УЕФА настроен в этом вопросе оптимистично.

Также указывается, что была разработана система интеллектуального доступа, согласно которой будет проведена продажа непередаваемых билетов через мобильные устройства. Последнее призвано для снижения риска распространения коронавирусной инфекции.

Отметим, матч финала Лиги чемпионом сезона 2020/21 состоится 29 мая 2021 года в Стамбуле. При этом вместимость «Олимпийского стадиона» составляет 75 415 человек, однако зрители из-за пандемии смогут занять только 30−50 процентов от общего числа мест.