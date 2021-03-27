Минск, , 13:45 — REGNUM В Минске перед акцией протеста оппозиции, начало которой запланировано на 27 марта 14:00, заметили спецтехнику, сообщает издание TUT.BY.

Так, колонну спецтехники видели в микрорайоне Уручье. Также колонну спецтехники силовиков видели проезжающей по Партизанскому проспекту и в районе площади Победы.

На проспект Пушкина видели колонну автомобилей правоохранителей с прицепами, в которых находится колючая проволока.

Отметим, БелТА со ссылкой на начальника управления следственного комитета по Минску Сергея Паско также сообщает о возбуждении уголовного дела за призывы принимать участие в несанкционированных митингах в Белоруссии, которые были опубликованы на оппозиционных Telegram-каналах. Те, кто примет участие в протестах будут привлечены к уголовной ответственности.