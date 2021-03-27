Роли, США, , 13:43 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» может обменять одного из своих голкиперов. Об этом 27 марта сообщил генеральный менеджер команды Дон Уодделл, его слова приводит официальный сайт НХЛ со ссылкой на The Athletic.

«У нас не очень много места под потолком зарплат. Если мы что-то будем делать в дедлайн, то, может быть, задействуем вратаря. Не могу сказать, какого. Зависит от ситуации», — заявил он.

Также Уодделл отметил, что с учетом расписания команды и ее желания выйти и далеко пройти в плей-офф, руководство «Каролины» готово задуматься и трех вратарях в команде.

«Кого будем искать в случае обмена? Нам нравится наша оборона, но, если посмотреть дальше первых двух пар, там у нас три леворуких защитника. Они все играют хорошо, но еще лучше они смотрятся на своей естественной позиции», — добавил генеральный менеджер «Каролины».