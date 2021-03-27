Улуг-Хемский район, Тува, , 13:01 — REGNUM В Улуг-Хемском районе Тувы правоохранители разбираются в обстоятельствах столкновения двух автомобилей со смертельным исходом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, авария произошла 26 марта на 900 км автодороги Р-257 «Енисей».

Предварительно установлено, что во время снегопада 58-летний водитель «УАЗ Хантер» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, врезавшись в ВАЗ-21 104. В результате находившиеся в «Ладе» 34-летний водитель и трое пассажиров погибли на месте. В их числе 12-летний мальчик. Ещё четверо пострадавших госпитализированы.

«На момент происшествия в двух транспортных средствах, предварительно, находилось 8 человек. Во внедорожнике — 3, в легковой — 5», — отметили в ведомстве.

Глава региона Шолбан Кара-оол принёс в связи с этим соболезнования родным и близким погибших в ДТП.

«Прошу земляков четко осознавать погодные условия, идет снегопад, на дорогах гололедица. Нужно максимально соблюдать правила дорожного движения, без надобности не отправляться в дальний путь», — добавил он.