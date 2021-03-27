Москва, , 13:00 — REGNUM АвтоВАЗ подписал договор о сотрудничестве с новым партнёром в Казахстане ГК «Аллюр» 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Новый партнёр АвтоВАЗа будет производить автомобили Lada на заводе в Кустанае. Подробная информация о производимых моделях будет сообщена позже. Отмечается, что производство будет запущено в объёмах, необходимых для местного рынка.

«Я искренне рад возобновлению локального производства Lada в Казахстане. В кратчайшие сроки, благодаря профессиональному подходу наших партнеров, мы смогли подготовить и подписать соглашение о сотрудничестве, а также запустить в производство первую модель — внедорожник Niva Travel», — заявил президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис.

Сборка автомобилей Lada в Казахстане была приостановлена в ноябре 2020 года из-за проблем у предыдущего партнёра АвтоВАЗа — компании «Азия Авто». Правительство Казахстана предъявило Азии Авто обвинения в неисполнении условий промышленной сборки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года АвтоВАЗ поставил в Казахстан 17,5 тыс. новых автомобилей Lada.

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