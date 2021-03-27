Тандынский район, Тува, , 12:51 — REGNUM В Туве завершены поиски пропавшего без вести 16-летнего подростка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, его тело без признаков жизни было найдено 26 марта в таёжной местности в семи км от села Бай-Хаак.

13 марта он ушёл на занятия в школу и не вернулся. В учебном заведении его также не видели. В поисках приняли участие спасатели, правоохранители, добровольцы из числа местных жителей, следователи и так далее.

«В настоящее время к месту обнаружения выдвинулась следственно-оперативная группа из числа следователя отдела по расследованию особо важных дел, следователей-криминалистов отдела криминалистики следственного управления СК России по Республике Тыва, сотрудников МВД и военнослужащих 55-й отдельной мотострелковой (горной) бригады ВС РФ», — отметили в управлении.

Ранее по факту исчезновения школьника было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

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