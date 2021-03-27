Луганск, , 12:49 — REGNUM Лишь благодаря Донбассу Украина не исчезла с карты мира окончательно. Об этом заявил лидер Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в ходе своего заявления, опубликованного 27 марта Луганским информационным центром.

Глава Луганской Народной Республики заявил, что семь лет назад, в 2014 году, ДНР и ЛНР сделали свой выбор — «это курс на интеграцию с Россией». Он добавил, что Республики уже фактически с Россией. Российская Федерация, по его словам, постоянно оказывает помощь региону, без которой Донбасс бы «не выжил». «Это и политическое, и гуманитарное, и экономическое содействие», добавил он.

По словам Пасечника заявления «окопавшихся у власти в Киеве западных приспешников» о том, что Донбасса не существует, звучат «крайне глупо».

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«Только благодаря Донбассу Украина еще окончательно не исчезла с карты мира», — добавил он.

Лидер Республики отметил, что ни Донбасс, ни Россия не насаждали Русский мир.

«Мы его только защищали, защищали наш выбор! Мы снова, как не раз это случалось в истории, стали щитом, прикрывающим его от нападок внешних сил, желающих получить над нами контроль», — подчеркнул глава ЛНР.

По словам лидера Республики, украинский неофашизм «исповедует» подавляющее меньшинство жителей Украины. Но Украине по его словам удалось запугать «здравомыслящие силы».

Пасечник добавил, что Донбасс ныне является «по сути рупором истинных чаяний и устремлений» большинства жителей Украины, бывших всегда частью Русского мира.

Глава Республики вместе с тем отметил, что экономика Донбасса на текущий момент пребывает не в лучшем состоянии. Он пояснил причины, приведшие к текущему экономическому состоянию региона. Первая из них — последовательное разрушение экономики предыдущими руководителями Украины. Вторая — продолжение политики «удушения региона» нынешним официальным Киевом (экономическая и транспортная блокада Донбасса).

«Но нужно помнить, что только вместе мы — сила. Наша сила — в единстве. Объединяя наши усилия по защите Русского мира, мы получаем огромные шансы на политическую, идеологическую и, если будет необходимо, военную победу», — добавил он.

Пасечник подчеркнул, что Республики Донбасса поддерживают решение конфликта в Донбассе мирным путем.

«Мы добросовестно работаем в рамках Минских переговоров и считаем эту площадку безальтернативным механизмом, который все еще способен вернуть мир в наш край, несмотря на засилье прозападных «представителей» в киевской делегации», — отметил он.

Он также выразил уверенность в движении в верном направлении, добавив, что исправить за семь лет то, что десятилетиями целенаправленно разрушалось, невозможно.

«У меня нет сомнений, что Донбасс станет частью Великой России, когда наступит время, и нас, конечно, ждет великое будущее. Но за него нужно бороться. И мы продолжим отстаивать наши интересы!» — подытожил он.

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