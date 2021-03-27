Сеул, 27 марта, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Первая южнокорейская автоматическая миссия будет запущена к Луне не позже 2030 года, заявил президент Южной Кореи Мун Джэин. Выступление опубликовано на сайте президента.

Луна

Джэин рассказал о развитии космической программы Южной Кореи после удачных испытаний главных двигателей ракеты-носителя «Нури», прошедших 25 марта. Он заявил, что Южная Корея вплотную подошла к тому, чтобы запускать космические аппараты ракетами-носителями полностью собственной разработки.

Президент напомнил, что на 2022 год запланирован запуск южнокорейского лунного аппарата Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO). Для запуска этой миссии будет использоваться американская ракета-носитель Falcon 9.

«А к 2030 году мы осуществим нашу мечту о запуске миссии на Луну с помощью собственной ракеты-носителя», — добавил Мун Джэин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 марта посредством российской ракеты-носителя «Союз-2.1а» на околоземную орбиту был выведен южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли CAS500−1.