Ньон, Швейцария, , 13:49 — REGNUM Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин переизбран в совет директоров Ассоциации футбольных лиг Европы. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба РПЛ.

Уточняется, что заседание генассамблеи Ассоциации европейских лиг состоялось 26 марта в формате онлайн. Также известно, что всего в совет вошло 12 представителей, Прядкин избран в него на четырехлетний срок.

Отметим, Ассоциация представляет интересы профессиональных футбольных лиг Европы и создана в 2005 году. Ее задачами являются сохранение соревновательного баланса, защита внутренних профессиональных футбольных соревнований, отстаивание интересов лиг в переговорах с УЕФА, ФИФА и другими организациями. РПЛ входит в ассоциация с 2007 года.