Москва, , 12:49 — REGNUM Победу российских фигуристок Анны Щербаковой, Елизаветы Туктамышевой и Александры Трусовой, которые ранее заняли все три призовых места на чемпионате мира в Швеции в женском одиночном разряде, прокомментировал 27 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они молодцы. Каждая из них уникальна и все они — лучшие в мире!» — приводит слова Пескова «Чемпионат».

При этом чемпионкой мира стала Анна Щербакова, а Елизавета Туктамышева и Александра Трусова заняли второе и третье места соответственно. Это первый раз в истории, когда российские фигуристки занимают все призовые места на мировом первенстве.

Отметим, позднее, 27 марта, на мировом первенстве в Швеции пройдут произвольные программы в мужском одиночном разряде, они начнутся в 13:00 мск.

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