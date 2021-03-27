Новосибирск, 27 марта, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил площадку строительства мостового перехода через реку Обь в Новосибирске. Главе региона доложили о ходе работ, по его команде начата надвижка пролетных строений, сообщает областное правительство.

Правительство Новосибирской области Андрей Травников дал старт работ по надвижке пролетных конструкций четвертого моста через Обь в Новосибирске

«С удовольствием разделяю радость таких важных для мостостроителей событий. Предыдущее значимое мероприятие — это заливка первых опор, сегодня ещё более знаковое событие для мостовиков — начало надвижки пролётного строения. Начинает по-настоящему формироваться переправа через одну из крупнейших сибирских рек, через Обь. На сегодняшний день это крупнейший строящийся инфраструктурный объект Новосибирской области», — подчеркнул Андрей Травников.

По словам генерального директора ООО «ПФ «ВИС» Руслана Семёнова, строительные работы идут с опережением.

«На правом берегу мы выносим коммуникации, строим пилон, готовимся к работе по устройству специальных вспомогательных приспособлений и устройств для монтажа балки жёсткости, работаем на площади Труда», — уточнил он.

По данным на 25 марта 2021 года, техническая готовность объекта составляет 24,75%. Технологическая площадка, созданная вокруг русловых опор мостового перехода на левом берегу Оби, будет демонтирована в апреле, и не окажет влияния на прохождение весеннего паводка и не повлияет на темпы дальнейшего строительства.

Сборка пролётного строения осуществляется на специально оборудованном металлическом стапеле. Пролетная конструкция состоит из металлических блоков общей длиной 776 метров и массой 9600 тонн. Её монтаж осуществляется способом продольной надвижки при помощи двух толкающих гидравлических устройств. Для предотвращения опрокидывания пролётного строения используется дополнительная облегчённая металлическая конструкция — аванбек, временная консоль, которая крепится к основному пролётному строению на период надвижки и демонтируется в несколько этапов по её завершению. Надвижка пролётного строения осуществляется поэтапно и состоит из 17 стадий. Окончание надвижки конструкций пролетных строений русловой части моста запланировано на июль 2022 года.

Работы по строительству четвертого моста находятся на постоянном контроле региональных властей.