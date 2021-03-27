Махачкала, , 12:13 — REGNUM В Махачкале муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди и руководитель Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) Камиль Самигуллин представили перевод классики. Впервые сборник хадисов «Сахих аль-Бухари» выходит на русском языке, адресованный широкому кругу читателей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Один из основных суннитских сборников хадисов «Сахих аль-Бухари» — вторая по значимости после Корана книга для последователей ислама. Книга содержит основную и, что главное, достоверную информацию о жизни пророка Мухаммеда.

Как отметили в татарстанском муфтияте, существуют различные версии «Сахиха аль-Бухари». Один из вариантов — «Зубдат», над которым в позапрошлом веке трудился Умар Зияуддин ад-Дагестани, живший на Северном Кавказе.

«Выпуск книги — это совместный труд ученых и богословов Татарстана и Дагестана, поскольку она переведена в Казани, рецензию вынесли улемы (ученые) этой северокавказской республики, за что выражаем благодарность и признательность», — рассказал муфтий Самигуллин.

По его словам, перевод издания «Сахих аль-Бухари» является богословским наследием России, которое необходимо распространять как в исламском обществе, так и вне его.

«Популяризация издания позволит поставить надежный заслон радикальным течениям. Классические труды мусульманских ученых демонстрируют всем открытость, дружелюбие и искреннее отношение последователей ислама к близким, соседям, друзьям, кем бы они ни были по вере и национальности», — сказал Самигуллин.

Также в исламском управлении Татарстана рассказали, что «Сахих аль-Бухари» на русском языке является не первым проектом мусульман республики и дагестанского муфтията. Ранее в Казани также напечатан перевод Корана на русском языке «Калям Шариф. Перевод смыслов». В работе приняли участие северокавказские ученые и богословы.

«Это издание является уникальным, историческим трудом, признанным во всем мире», — заключили в ДУМ РТ.