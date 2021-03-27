Гомель, Белоруссия, , 12:46 — REGNUM Управление следственного комитета (УСК) Белоруссии по Гомельской области продолжает расследование в отношении участников несанкционированных протестов, состоявшихся в августе 2020 года в городе Жлобине (Гомельская область). Об этом 27 марта со ссылкой на заместителя начальника УСК по Гомельской области Александра Гринькова сообщает БелТА.

В ходе расследования установили личности 23 человек, которые с 20:00 9 августа по 1:30 11 августа на улицах города нарушали общественный порядок, не подчинялись требованиям сотрудников правоохранительных органов, бросали в них и в их служебные автомобили камни, бутылки и иные предметы.

По части 1 статьи 342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта) и статье 364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) уголовного кодекса республики в отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела.

Дела восемнадцати подозреваемых были направлены в суд. У некоторых из них, по словам Гринькова, выявили «психические расстройства», иные являются праворадикальными футбольными фанатами, пятнадцать участников протестов «уже осуждены», добавил он.

Еще пять жителей города Жлобина и Жлобинского района в возрасте от 22 до 46 лет находятся в статусе обвиняемых, трое из них находятся под стражей.

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Напомним, 24 марта в генеральной прокуратуре Белоруссии сообщили, что за действия во время протестных акций в стране были осуждены 87 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Витебске были задержаны двое мужчин, обвиняемых к подготовке к массовым беспорядкам.