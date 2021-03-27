Воронеж, , 12:08 — REGNUM В Воронежской области зафиксирован незначительный прирост новых пациентов с коронавирусом. На 27 марта сообщается о 212 случаях заражения, подтверждённых за сутки, тогда как 26 марта сообщалось о 209 носителях. Данные статистики опубликованы 27 марта региональным оперативным штабом.

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Всего в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус за весь период пандемии получили уже 74 330 человек. Выздоровели из них 68 971 пациентов, 227 человек выписаны за последние сутки.

В Воронежской области также растёт число жертв новой инфекции — за сутки зарегистрировано 18 новых смертей. Всего в регионе скончались 2 746 пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом.