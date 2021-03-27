Краснодар, , 12:01 — REGNUM В Краснодарском крае за последние сутки подтвердили 114 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 27 марта в региональном оперативном штабе. Это на два случая меньше, чем было подтверждено накануне, 26 марта.

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«В Краснодаре выявили 33 случая, в Сочи — 14, в Мостовском районе — 11. Шесть заболевших в Лабинском районе, пять — в Динском. Четыре положительных результата в Новороссийске Туапсинском и Кавказском районах. По три новых пациента в Анапе, Армавире, Красноармейском районе», — уточнили в региональном оперативном штабе.

Всего с начала пандемии на территории края положительные результаты тестов на корнавирус получили 41 929 человек. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 738,8. Выздоровевшими признаны 36 758 жителей. Скончались 2 277 пациентов с подтверждённым заражением.

На 27 марта в ковид-стационарах находятся 1083 жителя, в том числе 68 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Дома лечатся 1 811 пациентов.