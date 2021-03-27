Курган, , 12:00 — REGNUM В курганской больнице скорой медицинской помощи (БСМП) создана комиссия по повышению прозрачности системы оплаты труда. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

В департаменте здравоохранения Курганской области состоялась встреча сотрудников БСМП, администрации больницы, профсоюзов и представителей Ассоциации медработников. В БСМП создадут комиссию по доработке положения об оплате труда. Чтобы каждый сотрудник знал, за что и в каком объеме получит выплаты по итогам месяца.

«В БСМП в начале года прошла проверка. Она выявила грубейшие нарушения, в том числе и в финансовой дисциплине, и по выплате надбавок. Больница привела в порядок документы. И уже с учётом поправок выплатили зарплату коллективу за февраль. Цель проверки и поправок была — справедливая прозрачная оплата труда. Никто не планировал уменьшить зарплаты. И часть коллектива получила прибавку к зарплате. Но некоторые сотрудники заметили снижение. Если такие вопросы есть, то необходимо дорабатывать положение об оплате труда и разъяснять изменения», — исполняющая обязанности руководителя департамента здравоохранения Курганской области Елена Островских.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько медработников курганской больницы скорой медицинской помощи обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность начисления им заниженных, по их мнению, зарплат.

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