Вашингтон, 27 марта, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Американская компания Apple выпустила обновление операционной системы iOS, исправляющее уязвимости в системе безопасности. Об этом сообщается на сайте Apple.

Kārlis Dambrāns Apple iPhone 6

Особенностью нового обновления стало то, что оно было выпущено в двух версиях — iOS и iPadOS 14.4.2 для современных устройств Apple и iOS и iPadOS 12.5.2 для старых устройств, включая iPad Air, iPad mini 2, iPhone 5s и iPhone 6,

В Apple не раскрывают проблемы безопасности, которые устраняет данное обновление. Это объясняется тем, что злоумышленники могут использовать уязвимость для атаки устройств, не получивших обновления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первые десять мест мартовского рейтинга удовлетворённости пользователей устройствами американской компании Apple заняли модели, выпущенные более пяти лет назад.