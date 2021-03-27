Москва, , 12:00 — REGNUM В Госдуме намерены продолжить работу над защитой персональных данных, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Работа в этом направлении будет продолжена», — заверил Володин в ТГ-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 27 марта в России вступил в силу закон о санкциях за нарушения в сфере защиты персональных данных. Так, за обработку персональных данных без письменного согласия их владельца организации максимальный штраф составит до 500 тыс. рублей.

«Мы посмотрим, как будут применяться нормы этого закона, и в случае необходимости примем дополнительные решения», — отметил Володин.

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