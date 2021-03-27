Симферополь, , 11:55 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 65 новых случаев заражения коронавирусом, данные за минувшие сутки опубликовал 27 марта региональный оперативный штаб. Накануне, 26 марта, было зарегистрировано 60 новых случаев.

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Всего с начала пандемии в Крыму подтвердилось 37 348 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели из общего числа заболевших 34 959 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано четыре новых смерти среди пациентов с СOVID-19, в общей сложности жертвами инфекции стали 1053 человека. В ковид-стационарах региона остается 1321 пациент, ещё 436 лечатся амбулаторно.