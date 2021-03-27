Ростов-на-Дону, , 11:46 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 24 летальных исхода среди пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 27 марта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались десять женщин в возрасте от 56 до 88 лет и 14 мужчин в возрасте от 53 до 86 лет. Все пациенты страдали рядом хронических заболеваний.

С начала пандемии в Ростовской области жертвами COVID-19 стали 3 508 пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области жертвами COVID-19 стали ещё 20 человек