Москва, , 11:42 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 8885 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что является наименьшим числом с 29 сентября прошлого года (8481). Об этом 27 марта сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 4 510 744.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 387 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 97 404.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 4 130 498 человек вылечились от нового заболевания, 10 337 из которых — за прошедшие сутки.

Отметим, сутками ранее в России был выявлено 9167 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.