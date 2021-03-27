Москва, 27 марта, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В Госдуме назвали «вбросом» и «фейком» распространяемую рядом СМИ информацию о том, что в Госдуму правительством РФ якобы внесен законопроект, который предполагает включение Пенсионного фонда в первую очередь наследников, передает корреспондент ИА REGNUM 27 марта.

Павел Редин ИА Красная Весна Здание Пенсионного фонда. Самара

«Это вброс и фейк. Таких поправок на рассмотрении в Госдуме нет. В последнее время на пенсионных вопросах делаются различные спекуляции, инсинуации. Вспомните, недавно разошлась «новость», имеющая негативные последствия, о якобы продолжении увеличения пенсионного возраста», — заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Такие вбросы призваны повысить градус социальной напряженности, рассуждает парламентарий.

«То, что Пенсионный фонд будет претендовать на имущество граждан после смерти, это очевидно попытка, возможно, перед выборами ситуацию еще раз подогреть, посеять панику, поднять градус социальной напряженности», — заявил Нилов.

В соцсетях распространяется фейк о том, что якобы Пенсионный фонд становится обязательным наследником первой очереди.

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