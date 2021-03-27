Ростов-на-Дону, , 11:32 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выявили 244 носителя коронавируса, что на два случая заражения больше, чем днём ранее. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 27 марта.

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Новые случаи заражения зарегистрированы в 49 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в областном центре (94). В остальных территориях выявили от одного до девяти носителей коронавируса. Более четверти заразившихся — люди старше 66 лет, 4,1% — дети.

С начала пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 79 872 жителя Ростовской области. Выписаны с выздоровлением 71 606 человек.

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