Вашингтон, , 11:32 — REGNUM Саймон Пегг и Ребекка Фергюсон выложили в сеть фотографии со съёмочной площадки боевика «Миссия невыполнима 7». Снимок был опубликован 27 марта на портале Comicbook.

На фото актёры запечатлены полулежащими на диване. Пегг написал, что так он и «крутая королева» привыкли «тусоваться» в перерывах между «интенсивным спасением мира». Фергюсон ответила актёру на своей странице в той же манере. Позже она опубликовала другое фото, на котором запечатлена отдыхающей на раскладном стуле.

https://www.instagram.com/p/CMzpKg6nz90/

https://www.instagram.com/p/CM4taZEBV0U/

Ранее режиссёр Кристофер Маккуорривыложил в сеть очередное фото со съёмок «Миссия невыполнима 7». На снимке запечатлена Ванесса Кирбив образе Белой Вдовы.

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