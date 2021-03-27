Киев, , 11:32 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ бывшего президента страны Виктора Януковича о назначении судьей Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Соответствующий указ главы государства был опубликован 27 марта его пресс-службой.

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Своим указом Владимир Зеленский отменил не только указ Виктора Януковича № 256 от 14 мая 2013 года о назначении судьей Конституционного суда Александра Тупицкого, но и указ № 513 от 17 сентября 2013 года о назначении судьей Конституционного суда Александра Касминина.

Указа вступает в силу со дня его публикации, сообщает источник.

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Напомним, 28 февраля в соответствии с указом Зеленского глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий был отстранен от должности на один месяц.