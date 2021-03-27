Вашингтон, , 11:26 — REGNUM Новые данные об астероиде Апофис (99 942 Apophis) позволили учёным полностью исключить возможность его столкновения с Землёй. Об этом сообщает пресс-служба американского космического агентства NASA.

Астероид Апофис был открыт в 2004 году. Он получил известность как один из наиболее опасных астероидов, так как предварительные данные показали возможность его столкновения с Землёй в 2029, 2036 и 2068 годах. Вскоре учёные исключили вероятность столкновения астериода Апофис с Землёй в 2029 и 2036 году, однако минимальная вероятность столкновения в 2068 году сохранялась.

Очередное сближение астероида Апофис с Землёй состоялось в марте 2021 года. В это время астрономы провели дополнительные радиолокационные наблюдения, позволившие уточнить орбиту астероида.

«Мы полностью исключили вероятность столкновения в 2068 году, а также, как минимум, на ближайшие сто лет», — сообщил сотрудник Центра исследования околоземных объектов NASA Давид Фарноккиа.

Читайте ранее в этом сюжете: Астероид Апофис пролетит мимо Земли 5 марта