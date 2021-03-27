Ростов-на-Дону, , 11:25 — REGNUM Специалисты назвали основную версию аварии на Низовом (Северном) водохранилище в Ростове-на-Дону. Нештатную ситуацию могли спровоцировать погодные условия. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области.

«В качестве основной версии причиной нештатной ситуации стали неблагоприятные погодные условия и удар по одному из трёх затворов крупного бревна, которое застряло в гидротехническом сооружении», — уточнили в ведомстве.

Однако специалисты лишь дали «рекомендации администрации города по удалению крупногабаритных отходов из водного объекта», что не исключает повторения подобной ситуации в будущем.

ИА REGNUM сообщало, что авария в Ворошиловском районе произошла утром 25 марта. Подтопления прилегающей территории и разрушений удалось избежать. Дефект на объекте устранён.

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