Нью-Йорк, США, , 11:32 — REGNUM Российский форвард и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой прошедшего игрового дня в североамериканской Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 27 марта сообщает пресс-служба НХЛ.

В матче своего клуба с командой «Нью-Джерси Дэвилз» 35-летний российский хоккеист оформил дубль и этим помог своему клубу выиграть (4:0).

Второй звездой дня в лиге признан нападающий команды «Аризона Койотс» Кристиан Дворак, который оформил дубль в победной для его команды игры с клубом «Сан-Хосе Шаркс» (5:2).

Третье звездой дня в НХЛ стал российский одноклубник Овечкина — голкипер Илья Самсонов, отразивший в матче с «Нью-Джерси» все 24 из 24 бросков по своим воротам и сыгравший четвертый матч в сезоне «на ноль».

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