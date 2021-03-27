Варшава, , 11:18 — REGNUM Массовая многопользовательская игра Last Oasis вышла на консолях Xbox. Об этом 27 марта сообщил портал Game Rant.

Разработчики опубликовали трейлер третьего сезона игры, в котором показали, как она выглядит на консолях Microsoft. Отмечается, что владельцы копии Last Oasis в сервисе Steam будут играть с владельцами Xbox в одном мире.

Напомним, релиз Last Oasis на ПК состоялся 26 марта 2020 года. Реализацией проекта занимается польская студия Donkey Crew.

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