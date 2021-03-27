Лас-Вегас, США, , 11:31 — REGNUM Американский боец смешанного стиля, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг заявил, что он не понимает, почему российскому бойцу Петру Яну собираются дать немедленный реванш с ним. Его слова на эту тему 27 марта приводит BJ Penn.

«Когда вы намеренно делаете что-то запрещённое, то в других видах спорта вас отстраняют, штрафуют и исключают из игры. Яна же награждают реваншем. Получается, что вы можете просто нарушить правила и ничего не случится. Я могу запросто выпрыгнуть из октагона — и мне ничего не будет, могу после гонга подойти толкнуть соперника — и ничего не случится», — сказал он.

Также Стерлинг заявил, что, по его мнению, раз есть правила, то необходимо их соблюдать, а в противном случае — забыть о таковых.

Напомним, Пётр Ян и Алджамейн Стерлинг провели поединок на турнире UFC 259 6 марта, в ходе которого российский боец в четвёртом раунде нанёс запрещённый удар коленом по находящемуся в партере сопернику. За это Яна дисквалифицировали и отдали победу и титул представителю США.