Вашингтон, , 11:08 — REGNUM Разработчик инди-игры «12 минут» (12 Minutes) сообщил, что в действительности геймеры могут потратить на её прохождение около 20 часов. Об этом 27 марта сообщил портал Game Rant.

Автор проекта Луис Антонио сказал, что «12 минут» будет похожа на старые квесты в поджанре point-and-click, но при этом предложит более совершенный геймплей (игровой процесс).

Разработчик сообщил, что когда игру тестировали, на прохождение обычно уходило около 8 часов. При этом он отметил, что команда тестеров в какой-то момент поняла, что на прохождение «12 минут» в среднем можно потратить 20 часов.

В ноябре 2020 года издательская компания Annapurna Interactive объявила, что решила отложить релиз «12 минут» на 2021 год. Игра предложит геймерам управлять персонажем, попавшим в 12-минутную временную петлю. За это время главному герою нужно будет предотвратить убийство беременной жены.

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