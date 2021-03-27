Донецк, , 11:31 — REGNUM В Донецкой Народной Республике в результате проведенных лабораторных исследований подтвердили 152 случая инфицирования коронавирусом, сообщили 27 марта в пресс-службе министерства здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

«У 47 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — добавили в министерстве здравоохранения.

На территории Республики с начала пандемии инфицирование SARS-CoV-2 подтвердили у 28 603 человек, 20 972 из них выздоровели, 2221 — скончались. Лечение на данный момент получают 5410 инфицированных.

За сутки зарегистрировали 93 человека с диагнозом «пневмония», 70 из них были госпитализированы. Всего на лечении находятся 902 пациента с диагнозом «пневмония», 478 из них находятся на кислородной поддержке. За сутки число пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке увеличилось на девятнадцать человек.

Читайте также: В ДНР за сутки выявили 86 новых носителей коронавируса

Напомним, в предыдущие сутки в ДНР выявили 86 носителей коронавирусной инфекции.